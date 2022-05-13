Обстріл колони біженців

09:24 13 травня Київ, Україна

Армія рф обстріляла мирних жителів, які виїжджали із Херсонської області з боку Берислава.



Увечері 12 травня російські військові обстріляли з артилерії колону біженців, яка виїжджала з Херсонщини. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.



Він уточнив, що постраждали мирні люди, які рухалися з боку Берислава.



"Орки їх зібрали вранці, тримали близько тисячі машин під палючим сонцем і почали випускати тільки після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки. О 16.00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару", - зазначив Вілкул.



Серед поранених – дитина 2011 року народження.



"Разом із жінкою 1954 року народження вона отримала осколкові поранення. Їм надано всю необхідну допомогу", - підкреслив голова військової адміністрації Кривого Рогу.