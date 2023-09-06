Обстріл Херсонщини: пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та є жертви

16:29 25 серпня Київ, Україна

Внаслідок обстрілів Херсонського та Бериславського районів протягом доби було пошкоджено адміністративні та промислові будівлі, медичну амбулаторію, житлові будинки та автомобілі.



Про це повідомила поліція Херсонської області та Сили оборони півдня.



У Широкій Балці під ворожий вогонь потрапив 35-річний тракторист, який орав поле, щоб зупинити розповсюдження вогню. Снаряд влучив поряд із трактором, водій загинув на місці.



У Миколаївці поранено 67-річного чоловіка, у Бургунці ушкодження отримав службовий автомобіль поліції. У Микільському поранено 77-річного чоловіка.



Херсон також зазнав масованого обстрілу. Вибухи лунали цілодобово. Ворог безжально намагався знищити інфраструктурні об'єкти, цілився по території підприємств, мирних житлових кварталах Корабельного та Дніпровського районів.



Снарядами пошкоджено квартири у багатоповерхівках, приватні будинки та автомобілі.



У центрі міста снаряд влучив у будинок, де була 6-річна дівчинка. У неї діагностована мінно-вибухова травма, осколкове поранення стегна, спини та ноги.



Слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, експерти та вибухотехніки збирали речові докази та документували наслідки обстрілів. На місцях працівники "швидкої" надавали допомогу постраждалим, рятувальники гасили пожежі та розбирали завали.