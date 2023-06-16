Обстріл Херсонщини: евакуйовані у лікарні з тяжкими пораненнями

18:06 12 червня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу військовими росії, що стався 11 червня на лівобережжі Херсонщини, група евакуйованих осіб перебуває у лікарні, страждаючи від тяжких та середньої тяжкості пошкоджень.



За словами Олександра Толоконнікова, керівника пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, інцидент, що відбувся, наочно демонструє підступність російських військ, які навмисно обстріляли евакуаційні човни, що прямували з лівого берега, а також відкрили вогонь по спинах людей, які нічого не підозрювали.



Трагедія забрала життя трьох людей, а ще десятки зазнали поранень, включаючи двох правоохоронців.



Толоконніков зазначив, що постраждалі перебувають у тяжкому стані, деякі перебувають у реанімації, а інші - у стані середньої тяжкості, страждаючи від вогнепальних поранень.



Крім того, двох чоловіків, які рятувалися від повені, і кількох російських громадян було доставлено до лікарні із симптомами гіпотермії, їхній стан оцінюється як задовільний.



Як раніше повідомлялося, 11 червня російська армія напала на човен із мирними жителями, які намагалися евакуюватися з лівобережжя Херсонської області, окупованого російськими військами.



Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня, заявила, що операція з порятунку людей із затоплених територій Херсонщини, що знаходяться під окупацією російських військ, є надзвичайно складною та потребує забезпечення інформаційної тиші.



Наразі на Херсонщині залишається затопленими 46 міст, селищ та сіл, з яких 32 знаходяться на правому березі, а 14 – на лівому березі. Незважаючи на те, що вода поступово відступає, рятувальна операція продовжується. Звільнена від окупації територія налічує 3801 затоплений будинок.



Збройні сили України звільнили правобережну частину Херсонської області, включаючи Херсон. Проте лівобережна частина області тимчасово перебуває під контролем російських військ.