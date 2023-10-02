Обстріл Херсона: Святодухівський собор пошкоджено

Внаслідок обстрілу Херсона, здійсненого російськими силами в ніч з 1 на 2 жовтня 2023 року, знову було пошкоджено Святодухівський кафедральний собор та єпархіальне управління Херсонської єпархії.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської єпархії.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської єпархії.
Снаряд уразив підвальне приміщення єпархіального управління та приземлився на території собору. Внаслідок атаки постраждали центральний вхід, фасад, ризниця та деякі підсобні приміщення, також були вибиті шибки.
На щастя, повідомляється, що люди не постраждали.
На щастя, повідомляється, що люди не постраждали.
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