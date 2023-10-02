Обстріл Херсона: Святодухівський собор пошкоджено

15:35 02 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Херсонської єпархії. Внаслідок обстрілу Херсона , здійсненого російськими силами в ніч з 1 на 2 жовтня 2023 року, знову було пошкоджено Святодухівський кафедральний собор та єпархіальне управління Херсонської єпархії.Про це повідомляє пресслужба Херсонської єпархії.

"Під час російського обстрілу, що відбувся вночі 2 жовтня 2023 року, Святодухівський кафедральний собор та єпархіальне управління Херсонської єпархії в черговий раз отримали пошкодження", - говориться в повідомленні.

Снаряд уразив підвальне приміщення єпархіального управління та приземлився на території собору. Внаслідок атаки постраждали центральний вхід, фасад, ризниця та деякі підсобні приміщення, також були вибиті шибки.



На щастя, повідомляється, що люди не постраждали.