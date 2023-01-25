Обстріл Херсона: пошкоджено пологовий будинок, школу та поліклініку
08:57 25 січня Київ, Україна
Вчора, 24 січня, російські терористи обстріляли у Херсоні
пологовий будинок, школу та поліклініку.
Про це повідомив Ярослав Янушевич.
"Будівля пологового будинку пошкоджена, на четвертому поверсі почалося задимлення. Пацієнток у приміщеннях не було, лише медичні працівники. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Немає постраждалих і в школі, і в поліклініці, але в будівлях вибито вікна, двері, також уламки російського снаряда влучили в газову трубу", - йдеться в повідомленні.
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