Обстріл Херсона: пошкоджено пологовий будинок, школу та поліклініку

"Будівля пологового будинку пошкоджена, на четвертому поверсі почалося задимлення. Пацієнток у приміщеннях не було, лише медичні працівники. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Немає постраждалих і в школі, і в поліклініці, але в будівлях вибито вікна, двері, також уламки російського снаряда влучили в газову трубу", - йдеться в повідомленні.