Обстріл Харківської області: руйнування та пожежі

10:57 13 вересня Київ, Україна

За 24 години, з 12 вересня, російські війська провели понад 20 атак по прикордонних районах Харківської області. Цю інформацію надав голова адміністрації Харківської області Олег Синєгубов.



Внаслідок артобстрілу населеного пункту Козача Лопань у Харківському районі двоповерхова фасадна частина пожежно-рятувального посту була частково пошкоджена. Також шибки були вибиті в будівлі військової частини, а службовий автомобіль і чотири приватні автомобілі отримали пошкодження.



У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району, внаслідок обстрілу, сталося загоряння сухої трави та хвойної підстилки.



Комбайн спалахнув у селищі Ольховатка Куп'янського району також через обстріл.



За даними голови адміністрації області, обійшлося без жертв або постраждалих.