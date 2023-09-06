Обстріл Харківської області: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, є жертви

10:29 28 серпня Київ, Україна

Минулої доби російські війська обстріляли населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів Харківської області.



Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Телеграмі.



Зокрема, у селі Одноробівка Богодухівського району ворожий удар із реактивних систем залпового вогню повністю зруйнував приватний житловий будинок та торговельний кіоск.



Внаслідок обстрілу загинула 39-річна жінка, 16-річна дівчина отримала поранення.



Стан пораненої медики оцінюють як легкий, госпіталізації дівчина не потребувала.



У селі Чернещина Ізюмського району російські обстріли пошкодили будинки агропідприємства та кілька приватних житлових будинків.



Внаслідок мінометних ударів російських військ по селу Козача Лопань Харківського району пошкоджень зазнали щонайменше п'ять приватних житлових будинків, розподільний газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль.