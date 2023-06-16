Обстріл Харківської області: загиблий та руйнування після атаки військ росії

18:19 18 травня Київ, Україна

У четвер, 18 травня, війська росії атакували Харківську область, влучивши снарядом в приватний житловий будинок.



Глава ОВА Олег Синєгубов повідомив про можливе знаходження людини під завалами. Інцидент стався у селі Циркуни Харківського району, за попередніми даними.



На місці події знаходяться екстрені служби, які працюють над уточненням інформації.



На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинув 52-річний місцевий мешканець, а двоє інших чоловіків отримали поранення та госпіталізовані.



У селі два житлові будинки повністю зруйновано, а також пошкоджено 13 приватних будинків та 14 господарських будівель.



Глава ОВА закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги.