Обстріл Харківської області: загиблий та руйнування після атаки військ росії

У четвер, 18 травня, війська росії атакували Харківську область, влучивши снарядом в приватний житловий будинок.
Глава ОВА Олег Синєгубов повідомив про можливе знаходження людини під завалами. Інцидент стався у селі Циркуни Харківського району, за попередніми даними.
На місці події знаходяться екстрені служби, які працюють над уточненням інформації.
На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинув 52-річний місцевий мешканець, а двоє інших чоловіків отримали поранення та госпіталізовані.
У селі два житлові будинки повністю зруйновано, а також пошкоджено 13 приватних будинків та 14 господарських будівель.
Глава ОВА закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги.
Глава ОВА Олег Синєгубов повідомив про можливе знаходження людини під завалами. Інцидент стався у селі Циркуни Харківського району, за попередніми даними.
На місці події знаходяться екстрені служби, які працюють над уточненням інформації.
На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинув 52-річний місцевий мешканець, а двоє інших чоловіків отримали поранення та госпіталізовані.
У селі два житлові будинки повністю зруйновано, а також пошкоджено 13 приватних будинків та 14 господарських будівель.
Глава ОВА закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги.
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