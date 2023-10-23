Обстріл Харківщини: зруйновано будинки, підприємство, училище та дитсадок

11:35 23 жовтня Київ, Україна

За останню добу війська росії здійснили обстріл населених пунктів у Чугуївському та Куп'янському районах Харківської області, що призвело до поранення мирних жителів.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Він зазначив, що села Курилівка та Ковшарівка зазнали атаки ворога, який застосував керовані авіабомби. Внаслідок атаки на Курилівку було пошкоджено приватний будинок, дві багатоквартирні будівлі, будівлю цивільного підприємства та інші об'єкти інфраструктури. 39-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована у стані середньої тяжкості. У Ковшарівці було пошкоджено будівлі професійно-технічного училища та дитячого садка, але без постраждалих.



Також внаслідок обстрілів селища Дворічна постраждав 81-річний чоловік, якого було госпіталізовано у стані середньої тяжкості.



Ворожі атаки також торкнулися селищ Плетенівка, Зибіно, Петропавлівка та Кислівка.