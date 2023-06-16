Обстріл Харківщини: Куп'янський, Харківський та інші райони під ударом

10:24 07 червня Київ, Україна

За останні 24 години рашисти продовжили обстрілювати прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківської області, включаючи Куп'янський, Харківський, Чугуївський та Богодухівський райони..



Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синегубов.



Серед населених пунктів, які перебували під обстрілом окупантів, були Сотницький Козачок, Ветеринарне, Стріліктя, Синельникове, Стариця, Вовчанськ, Уди, Зарічне, Печеніги, Новомлинськ, Дворічна, Західне, Масютівка, Лиман Перший та інші.



За повідомленням голови обласної адміністрації, на щастя, громадянське населення не постраждало.



Вчора, близько 17:45, російські сили знову обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі.

"Зафіксовано лише 6 обстрілів насосної станції біля села Масютівка", - повідомив голова ОДА, зазначивши, що після проведення вимірів аміак у повітрі в населених пунктах Куп'янського району не виявлено.



Також продовжується розмінування на території області: за останню добу фахівці ДСНС знешкодили 78 вибухонебезпечних предметів.