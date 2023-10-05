Обстріл міста Берислав: пряме влучання в лікарню

Внаслідок обстрілу міста Берислав на Херсонщині російські агресори пошкодили лікарню, повністю зруйнувавши четвертий поверх та завдавши пошкоджень іншим поверхам.
Про це повідомив начальник Обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму акаунті у соціальній мережі Facebook.
Про це повідомив начальник Обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму акаунті у соціальній мережі Facebook.
Також унаслідок обстрілу постраждали автомобілі швидкої допомоги.
Слід зазначити, що в ході атаки постраждали двоє медичних працівників. Водій швидкої допомоги має перелом ноги і поранення голови, в той час, як фельдшер отримав контузію. Подробиці їхнього стану уточнюються.
Слід зазначити, що в ході атаки постраждали двоє медичних працівників. Водій швидкої допомоги має перелом ноги і поранення голови, в той час, як фельдшер отримав контузію. Подробиці їхнього стану уточнюються.
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