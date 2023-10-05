Обстріл міста Берислав: пряме влучання в лікарню

16:02 05 жовтня Київ, Україна





Про це повідомив начальник Обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму акаунті у соціальній мережі Facebook. Внаслідок обстрілу міста Берислав на Херсонщині російські агресори пошкодили лікарню, повністю зруйнувавши четвертий поверх та завдавши пошкоджень іншим поверхам.Про це повідомив начальник Обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму акаунті у соціальній мережі Facebook.

"У Бериславі - пряме влучення у лікарню. Повністю знищено четвертий поверх, ще один - частково", - йдеться у повідомленні.

Також унаслідок обстрілу постраждали автомобілі швидкої допомоги.



Слід зазначити, що в ході атаки постраждали двоє медичних працівників. Водій швидкої допомоги має перелом ноги і поранення голови, в той час, як фельдшер отримав контузію. Подробиці їхнього стану уточнюються.