Обстріл міста Берислав: пряме влучання в лікарню

16:02 05 жовтня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу міста Берислав на Херсонщині російські агресори пошкодили лікарню, повністю зруйнувавши четвертий поверх та завдавши пошкоджень іншим поверхам.

Про це повідомив начальник Обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму акаунті у соціальній мережі Facebook.
"У Бериславі - пряме влучення у лікарню. Повністю знищено четвертий поверх, ще один - частково", - йдеться у повідомленні.
Також унаслідок обстрілу постраждали автомобілі швидкої допомоги.

Слід зазначити, що в ході атаки постраждали двоє медичних працівників. Водій швидкої допомоги має перелом ноги і поранення голови, в той час, як фельдшер отримав контузію. Подробиці їхнього стану уточнюються.