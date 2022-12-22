Обстріл Донбасу: пошкоджено школи, житлові будинки та лінії електропередачі

Внаслідок російських атак на Донбасі минулої доби пошкоджено школу, житлові будинки та лінії електропередачі. Про це 22 грудня повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За словами Кириленка, на Горлівському напрямку внаслідок обстрілу поранено людину та пошкоджено будинок у Бахмуті. У Часовоярській громаді пошкоджено лінії електропередачі, а у Костянтинівці внаслідок обстрілу пошкоджено школу.
Минулої доби на Донеччині поранено трьох людей.
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