Обстріл Донбасу: пошкоджено школи, житлові будинки та лінії електропередачі

14:48 22 грудня Київ, Україна

Внаслідок російських атак на Донбасі минулої доби пошкоджено школу, житлові будинки та лінії електропередачі. Про це 22 грудня повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Напередодні вдень росіяни завдали ракетного удару по Покровську - влучили на територію підприємства. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань. На Волноваському напрямку тривають артобстріли Вугледара - пошкоджено три будинки, ніхто не постраждав", - зазначив він.



За словами Кириленка, на Горлівському напрямку внаслідок обстрілу поранено людину та пошкоджено будинок у Бахмуті. У Часовоярській громаді пошкоджено лінії електропередачі, а у Костянтинівці внаслідок обстрілу пошкоджено школу.



Минулої доби на Донеччині поранено трьох людей.