Обстріл Дніпропетровської області

09:50 12 травня Київ, Україна

З реактивних систем залпового вогню Ураган російські війська обстріляли Зеленодольську громаду.



"Влучили у Велику Костромку та Зеленодольськ. Били якраз тоді, коли люди йшли на роботу", - голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Внаслідок атаки зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури.



За даними голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, війська рф всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область по лінії зіткнення, зокрема, із застосуванням заборонених фосфорних та касетних боєприпасів.



Нагадаємо, вночі у четвер ворог завдав авіаудари по Новгород-Сіверському у Чернігівській області. Повідомляється про жертв та поранених.