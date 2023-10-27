Обстріл Борової на Харківщині: четверо постраждалих та зруйновано будинок

10:13 24 жовтня Київ, Україна

Увечері 23 жовтня селище Борова на Харківщині зазнало обстрілу з боку військ росії з використанням ракетно-артилерійських систем.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його словами, в результаті атаки постраждали чотири мирні жителі. Двоповерховий житловий будинок отримав пошкодження, також жінка віком 42 років, жінка віком 68 років та чоловік віком 65 років були госпіталізовані з пораненнями середнього ступеня важкості. 67-річний чоловік перебуває у лікарні у тяжкому стані.



Глава регіону також зазначив, що за останню добу населені пункти в Харківському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах зазнавали артилерійських обстрілів, мінометних атак та авіаційних ударів.



Зокрема, під ударом опинилися заселені райони Козача Лопань у Харківському районі, а також Плетенівка та Бударки у Чугуївському районі. Інші постраждалі населені пункти: Дворічна, Синьківка та Іванівка у Куп'янському районі. Авіаудари були завдані по районах Синьківки та Петропавлівки.