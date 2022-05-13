Обстріл Авдіївського коксохімічного заводу

11:54 13 травня Київ, Україна

Найактивніші обстріли – на Авдіївському напрямку.



За словами Кириленка, другий день поспіль росіяни завдають удару по Авдіївському коксохімічному заводу – 1 працівника поранено, пошкоджено частину обладнання. Місто знеструмлене.



У Торецьку 12 травня було поранено 1 особу, пошкоджено 5 будинків. У Світлодарську – пошкоджено 2 будинки, їхні мешканці вже були евакуйовані.



На Очеретинському та Авдіївському напрямках росіяни спробували прорвати українську оборону – обидві спроби були відбиті Збройними силами України.



Найболючішою точкою залишається Маріуполь, де сталеві хлопці ціною титанічних надзусиль тримають оборону Азовсталі під постійними ударами авіації, ракет, танків та артилерії.



Українська держава звертається до всього світу, до міжнародних організацій із закликом врятувати життя наших воїнів. Віримо, що будемо почуті", - Кириленко.