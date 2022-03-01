Обстріл Охтирки. Загинуло 70 військовослужбовців

08:59 01 березень Київ, Україна

В городе Ахтырка Сумской области российские Грады ударили по воинской части. Погибло много украинских военных.
 
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, пишет пресс-служба Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины.

"По меньшей мере 70 украинских военных погибли в Ахтырке Сумской области при обстреле российской артиллерией воинской части", - отметил Живицкий.

Отмечается, что возможно российские военные начали атаковать Украину вакуумными бомбами. По предварительной информации, всего на воинскую часть сбросили три вакуумных бомбы, специалисты обнаружили на месте их остатки.
 
Фото: Обстрел Ахтырки
Фото: Обстрел Ахтырки 01