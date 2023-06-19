Обстріл 20 населених пунктів: російські сили атакували Запорізьку область

12:32 18 червня Київ, Україна

Згідно з інформацією, отриманою від голови Запорізької обласної військової адміністрації, за останні 24 години російські збройні сили здійснили обстріл 20 міст та селищ Запорізької області.



Загалом було зафіксовано 96 атак з різних видів озброєння, включаючи чотири атаки з використанням безпілотних літальних апаратів у районах Гуляйпільського та Чарівного, а також вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Степове, Новоіванівка та Новодарівка.



Більше того, було здійснено 84 артилерійські обстріли по Гуляйполю, Залізничному, Оріхову, Кам'янському та сусідніх селах.



Голова ОВА зазначив, що надійшло п'ять повідомлень про пошкодження житлових будинків та автомобілів місцевих мешканців внаслідок обстрілів. Поранення отримав 56-річний чоловік під час обстрілу Оріхова. Потерпілого негайно доправили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.



