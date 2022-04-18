Обстановка у регіонах станом на ранок 18 квітня

10:39 18 квітня Київ, Україна

Відносно спокійно ніч пройшла у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Кіровоградщині, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Чернівецькій області.



Дніпропетровщина



Ворог влучив у інфраструктурний об'єкт у Синельниківському районі, двоє постраждалих. І також «прильоти» у Павлоградському районі, пошкоджено залізничну інфраструктуру. Попередньо, без постраждалих.



Харків



Нічні обстріли міста продовжились у різних районах, наявність постраждалих ще не встановлюється. По області ввечері окупанти обстріляли Лозову, потерпілих не було.

За останніми даними, за добу на Харківщині поранено 24 особи, п'ятеро загинули.



Луганщина



Росіяни вдарили по спорткомплексу «Олімп» у Кремінній, площа займання понад дві тис. кв. м. У Лисичанську обстріляли дільницю патрульної поліції, поранених поліціянтів доставлено до лікарні. Крім того, в інших містах області спалахнули 15 житлових будинків. Постраждали житлові масиви і в Рубіжному – з-під завалів трьох будинків евакуйовано семеро місцевих жителів, двох травмованих доставлено до лікарні у Сєвєродонецьку. Щонайменше двоє вбитих російською армією та четверо постраждалих внаслідок обстрілу міста Золоте.



Донеччина



Вночі ракетний обстріл Краматорська, є руйнація інфраструктури, інформація щодо постраждалих уточнюється. Обстріли Вугледара, Авдіївки, Мар'їнки, Торецька з артилерії та градів. Є руйнування та поранені серед цивільних. Кількість та ступінь тяжкості уточнюється. Маріуполь – без змін.



Херсонщина



Вибухи та обстріли по всій області. Інформація про руйнування та постраждалих відсутня. В області у багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно тяжка.



Миколаївщина



З ночі йде повітряна тривога. Вранці обстріл міста, за попередніми даними, горить комиш. Інформація про наслідки уточнюється. Ситуація контролюється.



Збройні сили російської федерації завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Противник також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.