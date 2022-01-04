Обстановка на Донбасі на вечір 27 квітня: один воїн загинув, РФ 6 разів порушила режим тиші

19:00 27 квітень Київ, Україна

Протягом сьогоднішнього дня російські окупаційні війська 6 разів порушили режим тиші, також повідомляється про загибель одного українського бійця.



Про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС.



Поблизу Водяного російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по українських позиціях із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а біля населеного пункту Дослідне - ще і з протитанкового ракетного комплексу.



Недалеко від селища Майорське окупанти двічі обстрілювали позиції наших воїнів з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У передмісті Талаківки збройні формування РФ здійснили обстріл, використовуючи станкові протитанкові гранатомети, а біля населеного пункту Луганське - автоматичні станкові гранатомети.



Відзначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.



Також повідомляється, що сьогодні, в результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої, один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав травми, несумісні з життям. Ще три військовослужбовці отримали бойові травми. Поранених вояків доставили до лікувального закладу і надали медичну допомогу, стан їхнього здоров'я задовільний.