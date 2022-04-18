Загальні втрати російських окупантів на 18 квітня

12:07 18 квітня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська втратили 20 600 особового складу та вісім кораблів. Про це повідомляє Генштаб Міноборони.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.04 орієнтовно склали: