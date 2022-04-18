Загальні втрати російських окупантів на 18 квітня

З початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська втратили 20 600 особового складу та вісім кораблів. Про це повідомляє Генштаб Міноборони.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.04 орієнтовно склали:
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.04 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 20600 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 790 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 2041 од.,
- артилерійських систем – 381 од.,
- РСЗВ – 130 од.,
- засобів ППО – 67 од.,
- літаків – 167 од.,
- вертольотів – 147 од.,
- автомобільної техніки - 1487 од.,
- кораблів/катерів – 8 од.,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155,
- спеціальної техніки – 27,
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.
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