Загальні втрати російських окупантів на 18 квітня

12:07 18 квітня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення російські окупаційні війська втратили 20 600 особового складу та вісім кораблів. Про це повідомляє Генштаб Міноборони.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.04 орієнтовно склали:
  • особового складу – близько 20600 осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 790 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 2041 од.,
  • артилерійських систем – 381 од.,
  • РСЗВ – 130 од.,
  • засобів ППО – 67 од.,
  • літаків – 167 од.,
  • вертольотів – 147 од.,
  • автомобільної техніки - 1487 од.,
  • кораблів/катерів – 8 од.,
  • цистерн з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155,
  • спеціальної техніки – 27,
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.