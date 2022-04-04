ОБСЄ: Стала відома кількість російських солдатів і військової техніки на Донбасі

05:53 12 листопада Київ, Україна

Російський уряд продовжує виконувати постачання техніки і боєприпасів на окуповані території Донбасу. На цей момент захоплені українські землі контролюють понад 2000 військових РФ



Про це стало відомо з повідомлення ОБСЄ.



"Згідно з наявною інформацією, на цей момент на тимчасово окупованих територіях Донбасу, в підрозділах тилу і бойового забезпечення як військові радники та інструктори знаходяться 2 100 військовослужбовців збройних сил РФ, а також 40 одиниць озброєння і військової техніки штатних підрозділів ЗС Росії", - йдеться в заяві місії України при ОБСЄ.



Відзначається, що РФ продовжує активно забезпечувати свої сили на Донбасі озброєнням, боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону.



Таким чином Росія порушує основні принципи ОБСЄ, закріплені в Заключному Гельсінському акті, щодо суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності кордонів. Українські дипломати закликали СММ ОБСЄ вивчити ці факти і дати їм свою об'єктивну оцінку.