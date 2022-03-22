Загострення на Донбасі: сепаратисти 22 рази порушили режим припинення вогню

09:57 24 червня Київ, Україна

За минулу добу, 23 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) зафіксовано 22 порушення режиму "тиші". Українські військові не зазнали втрат.



Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні у четвер, 24 червня.



Так, противник використовував: артилерійські системи 122-го калібру, міномети 120-го і 82-го калібрів, станкові і ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.



Обстріли фіксувалися в районі населених пунктів Новоселівка, Майорськ, Південне, Мар'їнка, Красногорівка, Старогнатівка, Авдіївка, Луганське, Водяне, Новоолександрівка, Новотошківське і Широкине.

"Крім того, поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу Mavic, який намагався здійснити проліт над позиціями наших підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокація була припинена", - йдеться в звіті.

Також недалеко від Пісків зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно пригнічений засобами РЕБ.



З початку поточної доби сепаратисти вже чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях.



Біля населеного пункту Новгородське ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Південного двічі обстріляли українських військових з мінометів 120-го калібру. В районі селища Шуми застосовувалися 120-мм міномети.