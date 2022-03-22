Загострення на Донбасі: сепаратисти 22 рази порушили режим припинення вогню

За минулу добу, 23 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) зафіксовано 22 порушення режиму "тиші". Українські військові не зазнали втрат.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні у четвер, 24 червня.
Так, противник використовував: артилерійські системи 122-го калібру, міномети 120-го і 82-го калібрів, станкові і ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Обстріли фіксувалися в районі населених пунктів Новоселівка, Майорськ, Південне, Мар'їнка, Красногорівка, Старогнатівка, Авдіївка, Луганське, Водяне, Новоолександрівка, Новотошківське і Широкине.
Також недалеко від Пісків зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно пригнічений засобами РЕБ.
З початку поточної доби сепаратисти вже чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях.
Біля населеного пункту Новгородське ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Південного двічі обстріляли українських військових з мінометів 120-го калібру. В районі селища Шуми застосовувалися 120-мм міномети.
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