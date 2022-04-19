Перевертні в погонах: поліціянти затримані за вимагання та викрадення

14:27 23 листопада Київ, Україна

Троє посадових осіб Управління поліції Солом'янського району затримані за підозрою в одержанні неправомірної вигоди і викраденні людини.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України в понеділок, 23 листопада.



Відзначається, що двоє оперуповноважених і інспектор з дізнання під виглядом покупців автомобіля Toyota Land Cruiser затримали 50-річного жителя Львова та його знайомого, звинувативши їх у викраденні даного транспортного засобу.

"За "непритягнення до кримінальної відповідальності" поліціянти вимагали 10 тисяч доларів. Вони змусили львів'янина зателефонувати братові, щоб той привіз частину суми в зазначене ними місце. При цьому зловмисники надягли на чоловіка наручники і поїхали забирати "відкупні". Його знайомого в цей час незаконно утримували в одному з кабінетів Солом'янського управління поліції для підстрахування", - йдеться в повідомленні.

Поліціянти отримали дві тисячі євро, ще дві з половиною тисячі доларів власнику авто дозволили передати пізніше. Тільки після цього заручників відпустили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч.2 ст.146) і одержання неправомірної вигоди посадовою особою (ч.3 ст.368) КК України. Триває досудове розслідування.