Перевертні в погонах: поліціянти затримані за вимагання та викрадення

Троє посадових осіб Управління поліції Солом'янського району затримані за підозрою в одержанні неправомірної вигоди і викраденні людини.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України в понеділок, 23 листопада.
Відзначається, що двоє оперуповноважених і інспектор з дізнання під виглядом покупців автомобіля Toyota Land Cruiser затримали 50-річного жителя Львова та його знайомого, звинувативши їх у викраденні даного транспортного засобу.
Відзначається, що двоє оперуповноважених і інспектор з дізнання під виглядом покупців автомобіля Toyota Land Cruiser затримали 50-річного жителя Львова та його знайомого, звинувативши їх у викраденні даного транспортного засобу.
Поліціянти отримали дві тисячі євро, ще дві з половиною тисячі доларів власнику авто дозволили передати пізніше. Тільки після цього заручників відпустили.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ч.2 ст.146) і одержання неправомірної вигоди посадовою особою (ч.3 ст.368) КК України. Триває досудове розслідування.
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