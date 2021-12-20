"Перевертень" терористів: бойовик "ЛНР" влаштувався на роботу в держоргани

20:50 08 квітень Київ, Україна

Співробітники СБУ викрили та затримали ексспівробітника "спецслужби" так званого Міндержбезпеки "ЛНР", який переїхав на підконтрольну українській владі територію через Російську Федерацію і працевлаштувався в структуру МВС.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у четвер, 8 квітня.



За даними слідства, зловмисник незаконно зайняв посаду адміністратора одного з територіальних сервісних центрів МВС в Херсонській області. При оформленні на роботу він надав сфальсифіковані документи. За оперативною інформацією, він мав можливість передавати інформацію із закритих баз даних представникам сепаратистів.



СБУ встановила, що чоловік протягом 2015-2016 років був "оперативним співробітником" так званого "МДБ ЛНР". Він вербував громадян по обидва боки лінії розмежування і залякував проукраїнськи налаштоване населення.



Силовики затримали правопорушника в одному з житлових районів Нової Каховки на Херсонщині. В ході обшуків за місцем проживання та в офісі оперативники виявили документи, які будуть долучені до доказової бази. Також вилучено дві тротилові шашки з електродетонаторами.



Зловмиснику повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, створенні незаконних збройних формувань, незаконному поводженні з вибуховими речовинами (ч.2 ст.110, ч.2 ст.260, ч.1 ст.263 КК України).



Також зазначено, що в цей час суд вже заарештував підозрюваного.