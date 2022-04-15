Оборони регіонів. Звіт ЗСУ на ранок 15 квітня

10:14 15 квітня Київ, Україна

Відносно спокійно ніч пройшла у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, Кіровоградській, Житомирській, Черкащині, Чернігівщині та Сумщині.



У Київській області було чутно вибухи у Васильківській громаді, за попередніми даними, спрацювала ППО.



Харків: обстріл житлових кварталів, уночі було кілька пожеж. По області за добу окупанти обстріляли Золочів, Дергачі, є постраждалі. Ідуть бої в Ізюмському напрямку



Луганщина: за минулу добу 24 обстріли. Двоє загиблих, двоє поранених. Централізовано евакуйовано 225 людей.



Донеччина: бойові дії на всій лінії фронту. За добу обстрілювали Маріуполь, смт В.Новосілка, с. Зарічне, м. Вугледар, м. Краматорськ та нп Краматорського району, м. Бахмут. За добу троє загиблих та семеро поранених. Займання будинку в Красногорівці, вранці працює ДСНС. Маріуполь – без змін: наші військові опираються ворогові, незважаючи на блокаду, що триває з 1 березня.



Херсонщина: вибухи та обстріли. Інформація про руйнування та постраждалих відсутня. В області у багатьох населених пунктах гуманітарна криза, продовжуються мародерства орків.



Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України. На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Розвідка із залученням безпілотних літальних апаратів.



На Донецькому та Таврійському напрямах основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна та Рубіжне. Успіху не має.