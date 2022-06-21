Обмін тілами загиблих: Україна повернула ще 35 захисників

16:04 21 червня Київ, Україна

На Запоріжжі пройшла чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників.



Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



Зазначається, що процес повернення тіл загиблих українських військових продовжується відповідно до норм Женевської конвенції.



Операція проводилася за співпраці Мінреінтеграції, Головного управління розвідки, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.



Нагадаємо, зараз уже відбулися три обміни тілами військових між росією та Україною.



4 червня під час першого обміну Україна повернула 160 тіл військових, які загинули на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. З них 52 загиблі – бійці полку "Азов".



Другий обмін тілами загиблих відбувся за формулою "50 на 50". Із 50 загиблих українських захисників 37 – захисники заводу "Азовсталь".



14 червня Україна повернула тіла 64 захисників "Азовсталі".