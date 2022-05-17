Зневоднений раніше Крим тоне у великій воді: Божий дар чи кара?

Російські окупанти вимагали від України дати воду до Криму, який страждав від нестачі води, водосховища якого пересохли від спеки. Але тепер, коли вода буквально обрушилася на них з неба, виявилися не готовими впоратися з великою кількістю води. Виною всьому не тільки природа, а й зруйновані системи стоків і водовідводів.
Через сильні опади вода у річках піднялася і затопила стадіон. Там, за словами місцевих жителів, води по коліно.
Також затопленим виявився гуртово-роздрібний ринок. З ринку потоками води знесло ящики з овочами, кавуни і дині.
Підтопило і рибоконсервний завод Пролив.
Згідно з прогнозами метеорологів, найбільш інтенсивні опади у східній частині півострова очікуються в п'ятницю 13-го і в ніч на суботу.
До цього повідомлялося, що в Криму затопило трасу до "кримського мосту" і прилеглі поля.
Додамо, також в Криму затопило трасу Сімферополь-Ялта. З підтопленої внаслідок злив території евакуювали шість осіб, в тому числі одну дитину.
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