Зневоднений раніше Крим тоне у великій воді: Божий дар чи кара?

10:20 13 серпня Київ, Україна

Російські окупанти вимагали від України дати воду до Криму, який страждав від нестачі води, водосховища якого пересохли від спеки. Але тепер, коли вода буквально обрушилася на них з неба, виявилися не готовими впоратися з великою кількістю води. Виною всьому не тільки природа, а й зруйновані системи стоків і водовідводів.

"У зв'язку з випаданням рясних опадів підтоплені центральні вулиці міста: перехрестя Самойленко та вул. Борзенко, вул. Єременко в районі стадіону ім. 50-річчя Жовтня - ці вулиці перекриті... У зв'язку з опадами в Керчі електротранспорт тимчасово на лінію не вийшов. Громадський транспорт працює в штатному режимі. Однак у зв'язку з підтопленням вулиці Самойленко схема руху маршрутів №41, №40, №19, №23 змінена", - йдеться в повідомленні місцевої "влади".

Через сильні опади вода у річках піднялася і затопила стадіон. Там, за словами місцевих жителів, води по коліно.

Також затопленим виявився гуртово-роздрібний ринок. З ринку потоками води знесло ящики з овочами, кавуни і дині.

Підтопило і рибоконсервний завод Пролив.

"Складна обстановка уздовж русла річки Східний Булганак, яким в місто прибуло близько 60 тисяч куб. м води. У зоні підтоплення опинилися гуртово-роздрібний ринок і рибоконсервний завод Пролив. Тут ведеться розчищення зливів. На території заводу відкриті всі ворота, щоб вода могла безперешкодно йти в море", - йдеться в повідомленні місцевої "адміністрації".

Згідно з прогнозами метеорологів, найбільш інтенсивні опади у східній частині півострова очікуються в п'ятницю 13-го і в ніч на суботу.

До цього повідомлялося, що в Криму затопило трасу до "кримського мосту" і прилеглі поля.

Додамо, також в Криму затопило трасу Сімферополь-Ялта. З підтопленої внаслідок злив території евакуювали шість осіб, в тому числі одну дитину.