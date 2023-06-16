Забезпечував теплом окупантів: СБУ затримала голову "філії донбасгазу днр" у Лимані

10:11 13 червня Київ, Україна

СБУ затримала "главу філії донбасгазу днр" у місті Лиман . Ця людина подавала тепло до казарм окупаційних військ під час окупації.



Поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників і розпочав із ними співпрацю. За це його призначили керівником створеної агресором місцевої "філії донбасгазу днр".



Після «призначення», він одразу приступив до організації обігріву захоплених будівель, де були «розквартировані» окупаційні угруповання росії. Він повністю залишив без теплопостачання будинки місцевих жителів.



Після звільнення Лимана зловмисник намагався втекти з міста до тимчасово окупованого Єнакієвого. Проте співробітники СБУ своєчасно викрили та затримали його.



Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.