Забезпечував поромне перекидання військ росії в Україну: СБУ повідомила про підозру топчиновнику рф

СБУ повідомила про підозру високопоставленому російському чиновнику, який забезпечував поромне перекидання російських військ в Україну.
В результаті проведеного розслідування було зібрано незаперечні докази проти голови федерального агентства морського та річкового транспорту російської федерації (росморрічфлот) на ім'я Захарій Джіоєв.
З початку широкомасштабного вторгнення цей чиновник надавав активну підтримку міністерству оборони росії у проведенні незаконного переміщення військ на територію України.
За його особистим наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії під назвою "Оборонлогістика" використовувалися для організації морського перевезення між Краснодарським краєм та тимчасово окупованим Маріуполем.
Згодом після вибуху на Кримському мосту Джіоєв дав вказівку організувати поромну переправу з території російської федерації на український півострів. В результаті окупаційні війська пересувалися на південний фронт за допомогою поромів, а також здійснювали транспортування військової техніки і боєприпасів російських окупаційних груп.
Крім того, російські загарбники використали поромні маршрути для вивезення незаконно захопленого українського зерна до їхньої країни.
На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки України офіційно поінформували Захарія Джіоєва про підозру в частині 5 статті 27 та частині 2 статті 437.
В результаті проведеного розслідування було зібрано незаперечні докази проти голови федерального агентства морського та річкового транспорту російської федерації (росморрічфлот) на ім'я Захарій Джіоєв.
З початку широкомасштабного вторгнення цей чиновник надавав активну підтримку міністерству оборони росії у проведенні незаконного переміщення військ на територію України.
За його особистим наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії під назвою "Оборонлогістика" використовувалися для організації морського перевезення між Краснодарським краєм та тимчасово окупованим Маріуполем.
Згодом після вибуху на Кримському мосту Джіоєв дав вказівку організувати поромну переправу з території російської федерації на український півострів. В результаті окупаційні війська пересувалися на південний фронт за допомогою поромів, а також здійснювали транспортування військової техніки і боєприпасів російських окупаційних груп.
Крім того, російські загарбники використали поромні маршрути для вивезення незаконно захопленого українського зерна до їхньої країни.
На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки України офіційно поінформували Захарія Джіоєва про підозру в частині 5 статті 27 та частині 2 статті 437.
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