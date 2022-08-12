Обіцяв «повирішувати» питання: в Житомирі під час отримання хабара затримали майора ВСП

05:59 14 травня Київ, Україна

28 квітня в Житомирі на хабарі "погорів" майор військової служби правопорядку. За інформацією військової прокуратури, за 600 доларів офіцер пообіцяв громадянину "вирішити" його питання з правоохоронними органами. Майора затримали в центрі Житомира відразу після одержання неправомірної вигоди. > "За вказану суму офіцер ВСП, будучи на той момент тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника відділення попередження злочинів та інших правопорушень Житомирського зонального відділу ВСП, пообіцяв громадянину" вирішити "його питання з правоохоронними органамиА саме - що працівники ВСП не здійснюватимуть щодо останнього розшукові заходи і затримувати його для приводу в орган досудового розслідування, оскільки зазначений громадянин знаходиться в розшуку як військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину ", - повідомляє військова прокуратура центрального регіону України. Також правоохоронець заявив, що за зазначену суму він допоможе звільнити чоловіка від кримінальної відповідальності. Грошові кошти у затриманого вилучено. Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна ..