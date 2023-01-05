Обіцяв «відмазати» підлеглого від кримінальної відповідальності: затримано заступника голови Одеської ОВА

12:48 05 січня Київ, Україна

Заступник голови Одеської облдержадміністрації обіцяв своєму підлеглому, проти якого було відкрито кримінальну справу, "вирішити" питання з правоохоронцями.

Для цього він планував використати особисті зв'язки у правоохоронних органах України, повідомляє пресслужба СБУ

"За даними слідства, підозрюваний запропонував керівнику структурного підрозділу облдержадміністрації за 35 тис. дол. США закрити кримінальне провадження щодо нього за фактом присвоєння державного майна. Заступник голови облдержадміністрації обіцяв сприяння", - йдеться у повідомленні.

У рамках контролю за скоєнням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі 27 тис. дол.

У пресслужбі повідомляють, що співробітники СБУ затримали посадовця в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

"Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили: понад 45 тис. дол.; понад 21 тис. євро; золоті зливки та монети", - додали в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, та у завершеному замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище, та у вчиненні незаконних дій з використанням служби.



Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому, триває встановлення всіх обставин правопорушення для притягнення до відповідальності винних.