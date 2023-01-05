Обіцяв «відмазати» підлеглого від кримінальної відповідальності: затримано заступника голови Одеської ОВА

Заступник голови Одеської облдержадміністрації обіцяв своєму підлеглому, проти якого було відкрито кримінальну справу, "вирішити" питання з правоохоронцями.
Для цього він планував використати особисті зв'язки у правоохоронних органах України, повідомляє пресслужба СБУ.
У рамках контролю за скоєнням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю «авансу» у розмірі 27 тис. дол.
У пресслужбі повідомляють, що співробітники СБУ затримали посадовця в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.
Затриманому повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, та у завершеному замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище, та у вчиненні незаконних дій з використанням служби.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому, триває встановлення всіх обставин правопорушення для притягнення до відповідальності винних.
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