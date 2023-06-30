Обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції: правоохоронці викрили нардепа

09:30 30 червня Київ, Україна

Народному депутату України, голові підкомітету у комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві.

За місцем проживання підозрюваного продовжуються невідкладні слідчі дії, повідомили в Офісі Генпрокурора вранці 30 червня.

За даними СБУ , йдеться про обіцянку допомогти іноземцю уникнути екстрадиції за 50 тисяч доларів.

"За даними слідства, нардеп шляхом обману заволодів грошима громадянина Німеччини у розмірі 50 тисяч доларів США. Зафіксовано отримання 30 тис. дол. США. Попередньо він отримав ще 20 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в СБУ, "за 50 тис. дол. США нардеп обіцяв іноземцеві своє сприяння, щоб уникнути екстрадиції".

"СБУ викрила чинного народного депутата, який за $50 тис. обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції. Для цього парламентарій "гарантував" використовувати власні зв'язки у суді, щоб скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця", – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.