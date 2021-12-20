"Обчищали" банківські картки: СБУ припинила діяльність угруповання

Співробітники Служби безпеки України заблокували роботу кол-центру, який займався викраденням грошових коштів з карток громадян.
За оперативними даними, щоденний «прибуток» зловмисників становив до мільйона гривень.
Про це повідомляє пресцентр СБУ 8 квітня.
За даними слідства, організували схему четверо жителів Запорізької області і Дніпра. Вони облаштували в Мелітополі підпільний кол-центр, де працювали близько 50 операторів. Видаючи себе за працівників банків, вони дзвонили клієнтам фінустанов і виманювали у них інформацію про CVV-коди, номери і пін-коди платіжних карток. Після отримання доступу до клієнтських рахунків кошти переказували на інші банківські рахунки.
Для роботи з іноземними клієнтами банків використовувалася незаконна маршрутизація міжнародного телефонного трафіку.
Під час обшуку в приміщенні кол-центру правоохоронці виявили:
Для роботи з іноземними клієнтами банків використовувалася незаконна маршрутизація міжнародного телефонного трафіку.
Під час обшуку в приміщенні кол-центру правоохоронці виявили:
- 51 одиницю комп'ютерної техніки;
- обладнання для IP-телефонії;
- інструкції для операторів з покроковими діями під час спілкування;
- мобільні телефони, чорнові записи та інші докази можливої протиправної діяльності.
Наразі вилучене обладнання направлене на експертизи.
В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) КК тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до схеми, а також коло потерпілих громадян.
Санкціями за цією статтею КК є штраф до 50-и неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 240 годин, виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.
В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) КК тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до схеми, а також коло потерпілих громадян.
Санкціями за цією статтею КК є штраф до 50-и неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 240 годин, виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.
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