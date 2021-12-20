"Обчищали" банківські картки: СБУ припинила діяльність угруповання

19:26 08 квітень Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України заблокували роботу кол-центру, який займався викраденням грошових коштів з карток громадян.

За оперативними даними, щоденний «прибуток» зловмисників становив до мільйона гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ 8 квітня.

За даними слідства, організували схему четверо жителів Запорізької області і Дніпра. Вони облаштували в Мелітополі підпільний кол-центр, де працювали близько 50 операторів. Видаючи себе за працівників банків, вони дзвонили клієнтам фінустанов і виманювали у них інформацію про CVV-коди, номери і пін-коди платіжних карток. Після отримання доступу до клієнтських рахунків кошти переказували на інші банківські рахунки.



Для роботи з іноземними клієнтами банків використовувалася незаконна маршрутизація міжнародного телефонного трафіку.



Під час обшуку в приміщенні кол-центру правоохоронці виявили:

51 одиницю комп'ютерної техніки;

обладнання для IP-телефонії;

інструкції для операторів з покроковими діями під час спілкування;

мобільні телефони, чорнові записи та інші докази можливої протиправної діяльності.

Наразі вилучене обладнання направлене на експертизи.



В рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) КК тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до схеми, а також коло потерпілих громадян.



Санкціями за цією статтею КК є штраф до 50-и неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до 240 годин, виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.