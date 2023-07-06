Новий вибух та пожежа в окупованій Макіївці: нафтобаза у вогні

08:54 06 липня Київ, Україна

У тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині знову пролунав вибух, внаслідок якого на нафтобазі виникла значна пожежа.



Інформація про це поширилася через деякі російські ЗМІ та канали пропаганди.



За їхніми даними, заявлено, що місто було нібито обстріляне з реактивної артилерії.



Внаслідок атаки сталося займання нафтобази, розташованої в Червоногвардійському районі. За інформацією, горять п'ять ємностей із паливом, стався розлив.