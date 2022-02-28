Нова пожежа в Луганській області

14:26 05 жовтень Київ, Україна

Станично-луганська районна державна адміністрація повідомляє, що сьогодні, 5 жовтня, між селищами Нижньотепле та Артема в Луганській області спалахнула пожежа.



За її даними, пожежа почалася в результаті підпалу. "Раптово запалало навіть там, де не було пожеж у 2014-2015 роках після масштабних обстрілів з Граду. Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанції", - підкреслюється в повідомленні.



Рятувальники стримують поширення вогню, проте в результаті пожежі там почали детонувати снаряди.



