Нові провокації у Донецьку

"Пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави. Мета "попереджувальних" повідомлень кремлівських ЗМІ - спроба забезпечити "інформаційне алібі" та "підготувати" населення рф та міжнародне співтовариство до скоєння страшних злочинів, які плануються окупантами", - йдеться у повідомленні.