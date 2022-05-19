Нові провокації у Донецьку

12:56 19 травня Київ, Україна

Сценарій Бучі може повторитись у Донецьку.

 
Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про ймовірні провокації росії на Донеччині.

Як зазначають у ЦПД, можливі провокації за "бучанським сценарієм".

Так, для дискредитації України на міжнародній арені кремль поширює фейк про те, що нібито українські військові переодягнуться у форму російської армії з білими пов'язками і на камеру розстрілюватимуть мешканців Костянтинівки.
 
"Пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави. Мета "попереджувальних" повідомлень кремлівських ЗМІ - спроба забезпечити "інформаційне алібі" та "підготувати" населення рф та міжнародне співтовариство до скоєння страшних злочинів, які плануються окупантами", - йдеться у повідомленні.
 
Спікер президента росії дмитро пєсков цинічно назвав масові вбивства в Бучі, скоєні російськими окупантами, "кровожерним" фейком західних піарників.