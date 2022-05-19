Нові провокації у Донецьку

Сценарій Бучі може повторитись у Донецьку.
Центр протидії дезінформації при РНБО попередив про ймовірні провокації росії на Донеччині.
Як зазначають у ЦПД, можливі провокації за "бучанським сценарієм".
Так, для дискредитації України на міжнародній арені кремль поширює фейк про те, що нібито українські військові переодягнуться у форму російської армії з білими пов'язками і на камеру розстрілюватимуть мешканців Костянтинівки.
Як зазначають у ЦПД, можливі провокації за "бучанським сценарієм".
Так, для дискредитації України на міжнародній арені кремль поширює фейк про те, що нібито українські військові переодягнуться у форму російської армії з білими пов'язками і на камеру розстрілюватимуть мешканців Костянтинівки.
Спікер президента росії дмитро пєсков цинічно назвав масові вбивства в Бучі, скоєні російськими окупантами, "кровожерним" фейком західних піарників.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі