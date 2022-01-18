Нові подробиці справи харківського "мажору", якого звинувачують у смертельній ДТП

14:14 17 січень Київ, Україна

Справу про звинувачення неповнолітнього Миколи Харківського у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові повинна була розглядати суддя Червонозаводського районного суду Юлія Сіренко, але через хворобу це вирішуватиме інша суддя – Ірина Блага, повідомила «Громадському» в.о. спікера суду Ольга Золотухіна.



За її словами, клопотання прокуратури про продовження терміну запобіжного заходу Харківському у вигляді утримання під вартою суд отримав 17 січня.



«У зв'язку з перебуванням судді Сіренко Ю. Ю. на лікарняному, на підставі абзацу 5 пункту 20-5 розділу XI Кримінального процесуального кодексу України, шляхом автоматизованого розподілу зазначеного клопотання на його розгляд було визначено суддю Благу Ірину Сергіївну», – повідомили у суді.



Клопотання буде розглянуте 19 січня о 9:50. Термін запобіжного заходу Харківського спливає 26 січня.



Раніше адвокат «мажору» Миколи Харківського оприлюднила шокуючі подробиці.



Як відомо, увечері 26 жовтня 2021 року у Харкові сталася смертельна аварія - водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. За даними ЗМІ, за кермом Infiniti був 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження. Водій Chevrolet Aveo помер на місці. Серйозно постраждали троє пасажирів Infinity, тоді як водій залишився фактично неушкодженим.



Відомо, що Харківський неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік сина.



16-річний Микола Харківський, який перебував за кермом Infiniti та вчинив у Харкові смертельну ДТП, раніше отримав умовний термін за те, що кілька років тому вистрілив жінці в обличчя з пневматичного пістолета.