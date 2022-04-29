Новомосковськ: п'яна бійка закінчилася смертю 18-річного юнака

21:01 30 листопада Київ, Україна

В одній з лікарень Новомосковська від отриманих напередодні численних тілесних травм помер 18-річний юнак. Підозрювані в побитті затримані.



Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Дніпропетровській області.



Як встановили оперативники, напередодні ввечері потерпілий разом з друзями відпочивали на одній з вулиць міста. Неподалік також відпочивала компанія. Під час вживання спиртних напоїв між потерпілим і нападниками виникла сварка, в результаті якої 18-річний хлопець отримав тілесні ушкодження, від яких помер в лікарні на наступний день.



Правоохоронці затримали нападників. Ними виявилися місцеві жителі 38 та 43 років. Слідчим, за погодженням з місцевою прокуратурою, чоловікам буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.