Новий землетрус стався в Україні

Все частіше світ здригається буквально - почастішали землетруси. Не стала винятком і Україна. Як повідомили у Головному центрі спецконтролю, у суботу, 23 вересня, було зафіксовано землетрус у Свалявському районі Закарпатської області.
Фахівці зазначають, що за класифікацією землетрусів це стосується невідчутних.
Останній землетрус у Закарпатській області, зареєстрований 14 вересня, також мав магнітуду 2,0 (за шкалою Ріхтера).
Нагадаємо, у Чернівецькій області 24 серпня зафіксували землетрус магнітудою 1,6 за шкалою Ріхтера.
А 23 липня на території Полтавської області було зафіксовано землетрус магнітудою 2,6.
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