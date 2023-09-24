Новий землетрус стався в Україні

09:32 24 вересня Київ, Україна

Все частіше світ здригається буквально - почастішали землетруси. Не стала винятком і Україна. Як повідомили у Головному центрі спецконтролю, у суботу, 23 вересня, було зафіксовано землетрус у Свалявському районі Закарпатської області.

"23 вересня 2023 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр землетрусу знаходився у Свалявському районі Закарпатської області, на глибині 2 км”, - йдеться у повідомленні.

Фахівці зазначають, що за класифікацією землетрусів це стосується невідчутних.

Останній землетрус у Закарпатській області, зареєстрований 14 вересня, також мав магнітуду 2,0 (за шкалою Ріхтера).

Нагадаємо, у Чернівецькій області 24 серпня зафіксували землетрус магнітудою 1,6 за шкалою Ріхтера.

А 23 липня на території Полтавської області було зафіксовано землетрус магнітудою 2,6.