Нова схема шахрайства - будьте пильні!

Шахрайство з картою є одним з найпоширеніших методів виманювання грошей у населення. Схем вже так багато, що більшість українців відчувають себе в небезпеці - не допомагає навіть кіберполіція.

Бажаючи отримати легкий прибуток, зловмисники використовують все більш витончені методи соціальної інженерії для крадіжки грошей у клієнтів банків. За даними ЗМІ, на зміну методу, при якому шахраї видають себе за співробітників фінансової організації, прийшла його "просунута" версія, яка в очах жертви обману виглядає більш переконливо.

Відповідно до нової "методички", зловмисники слідом за дзвінком нібито від імені служби безпеки банку, в ході якого власнику карти повідомляють про "спробу крадіжки грошей" і необхідність перевести їх на "безпечний рахунок", клієнту направляється скан листа на бланку кредитної організації з підробленою печаткою і підписом її представника (копія такого документа виявилася в розпорядженні журналістів). У відправленому листі вказуються рахунки шахраїв, на які клієнта переконують переказати гроші. Про появу подібних документів розповіли представники банків.

"Відправлення подібних листів - один зі способів переконати клієнта, що він спілкується з представником банку. В цьому випадку перед відправленням нібито офіційного листа зловмисники попередньо з'ясували у самого клієнта інформацію про наявні кошти та їхню кількість. Саме тому неможливе масове розсилання подібних листів", - заявили представники банку.

Проте в компанії, що займається кібербезпекою, розповіли, що в деяких випадках подібні інструкції в паперовому вигляді надходять і без попередніх дзвінків, в форматі "навмання" - як різновид фішингової розсилки.