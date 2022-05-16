Нова афера інтернет-шахраїв: 8 тисяч від президента належать кожному

Тільки з початку поточного місяця жертвами інтернет-шахраїв стали понад 100 довірливих громадян України.
Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Далі тим, хто зацікавився отриманням виплати, пропонують ввести номер своєї банківської картки, а після - заплатити за "допомогу юриста" в оформленні заявки, отриманні електронного підпису, і так далі.
Кіберполіціянти радять отримувати інформацію про виплати тільки з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями і не повідомляти конфіденційну інформацію про себе стороннім, а якщо це все ж сталося - негайно заблокувати карту.
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