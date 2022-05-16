Нова афера інтернет-шахраїв: 8 тисяч від президента належать кожному

18:59 14 грудня Київ, Україна

Тільки з початку поточного місяця жертвами інтернет-шахраїв стали понад 100 довірливих громадян України.



Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

"Зазвичай правопорушники розміщують відео, де президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям в розмірі 8000 гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати. При цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен", - сказано в повідомленні.

Далі тим, хто зацікавився отриманням виплати, пропонують ввести номер своєї банківської картки, а після - заплатити за "допомогу юриста" в оформленні заявки, отриманні електронного підпису, і так далі.

"Після виконання таких дій громадяни не тільки переводять гроші за вигадані послуги, а й передають персональні дані аферистам", - відзначили в поліції.

Кіберполіціянти радять отримувати інформацію про виплати тільки з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями і не повідомляти конфіденційну інформацію про себе стороннім, а якщо це все ж сталося - негайно заблокувати карту.