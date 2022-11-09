Вночі ворог ударив іранськими безпілотниками по Дніпру, є постраждалі

09:21 09 листопада Київ, Україна

Цієї ночі російські окупанти масовано атакували область іранськими дронами. П'ять боєприпасів, що баражують, знищені силами ППО, але були і влучання.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Безпілотники атакували логістичне підприємство, поранено четверо працівників. Усі у лікарні, троє з них у тяжкому стані. Ворожий удар спричинив сильну пожежу", - повідомив Резніченко.

Внаслідок удару виникла сильна пожежа, яка поширилася на площу 3 000 квадратних метрів. Зруйновано склади підприємства.

Нікопольський район зазнав обстрілів з РСЗВ Град та важкої артилерії. Під вогнем знаходилися дві громади – Мирівська та Марганецька, обійшлося без жертв.

"У Марганецькій громаді пошкоджено приватні будинки та приватне підприємство. У Мирівській - будинки та лінія електропередач", - зазначив голова ОВА.