Вночі ворог ударив іранськими безпілотниками по Дніпру, є постраждалі

Цієї ночі російські окупанти масовано атакували область іранськими дронами. П'ять боєприпасів, що баражують, знищені силами ППО, але були і влучання.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Внаслідок удару виникла сильна пожежа, яка поширилася на площу 3 000 квадратних метрів. Зруйновано склади підприємства.
Нікопольський район зазнав обстрілів з РСЗВ Град та важкої артилерії. Під вогнем знаходилися дві громади – Мирівська та Марганецька, обійшлося без жертв.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі