Вночі ворог атакував три райони Дніпропетровської області

Вночі 30 серпня російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області. Нікопольський район зазнав атак з Градів і важкої артилерії. По Криворізькому і Дніпровському ворог бив ракетами.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
По Нікопольському району ворог бив із Градів та важкої артилерії.
По Нікопольському району ворог бив із Градів та важкої артилерії.
У Червоногригорівській громаді росіяни влучили у житловий масив.
По Криворізькому та Дніпровському районах завдано ракетних ударів, масштаби руйнувань з'ясовуються.
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