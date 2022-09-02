Вночі ворог атакував три райони Дніпропетровської області

09:15 30 серпня Київ, Україна

Вночі 30 серпня російські окупанти вдарили по Дніпропетровській області. Нікопольський район зазнав атак з Градів і важкої артилерії. По Криворізькому і Дніпровському ворог бив ракетами.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



По Нікопольському району ворог бив із Градів та важкої артилерії.

"У Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку. Виведено з ладу дві лінії електропередач. Одну електрики вже увімкнули. Іншу лагодять. Наразі без світла до 500 сімей", - уточнив губернатор.

У Червоногригорівській громаді росіяни влучили у житловий масив.

"У селі Кам'янське поранено 50-річну жінку. Вона лікується вдома. Один будинок знищено, до десяти пошкоджено. Зачепило електромережі та газопровід", - зазначив Резніченко.

По Криворізькому та Дніпровському районах завдано ракетних ударів, масштаби руйнувань з'ясовуються.