Вночі війська росії обстріляли Миколаїв та Дніпропетровську область

10:02 14 вересня Київ, Україна

Протягом ночі війська росії тричі обстрілювали Нікопольський район, випустивши 75 снарядів. Також росіяни здійснили масований обстріл Миколаєва, внаслідок цього загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.



Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За словами Кіма, обстріл Миколаєва стався приблизно о 1:10 установкою С-300. Пошкоджено навчальні заклади, об'єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, були влучення близько 9-ти та 5-поверхівок.



Також внаслідок влучення по території підприємства виникла пожежа на виробничому підприємстві та спалахнув автомобіль. Попередньо, окрім двох загиблих, є троє поранених. Ще трьом людям надали допомогу на місці.

“На Нікопольщині знову було палко від російських снарядів… Ворог обстріляв район тричі за ніч. Завдав ударів по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих”, – зазначив Резніченко.

За його словами, сам Нікополь росіяни атакували двічі. У місті пошкоджено до 20 будинків, кілька газопроводів та ліній електропередач. Без світла залишилося близько 3000 сімей. Частину вже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі.



У Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які залишилися без води через ворожі обстріли напередодні ввечері, тривають відновлювальні роботи.



Нагадаємо, що згідно зі статистикою Міноборони, 70% обстрілів ворог завдає по мирних цілях. Із загальної чисельності ударів росіян лише 30% припадають на військові об'єкти, решта 70% свідомо завдаються по мирних містах.