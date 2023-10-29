Вночі тактична авіація росії масовано бомбила Херсонщину - Гуменюк

08:46 29 жовтня Київ, Україна

Як повідомила керівник пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, у ніч проти неділі, 29 жовтня, на правобережну Херсонщину було скинуто 32 керовані авіабомби.

За її словами, ворог активно використав тактичну авіацію, скидав керовані авіабомби, під обстріл потрапив правий берег вздовж води, є постраждалі.

Гуменюк додала, що росіяни направили безпілотники, максимально намагаючись обійти систему ППО.

"Як правило, такі малі партії безпілотників запускають, щоб дізнатися, де готові по них працювати", - зазначила вона.

Два дрони в Миколаївській області було знищено.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною всі ворожі дрони були знищені.

А минулої доби було знищено три крилаті ракети наземного базування Іскандер-К.