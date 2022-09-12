Вночі росіяни обстріляли житловий будинок у Харкові, є жертви

Вночі 12 вересня росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, влучили у житловий будинок. Внаслідок ворожих обстрілів щонайменше одна людина загинула, двоє отримали травми.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Також Терехов зазначив, що водопостачання у Харкові вночі було відновлено, зараз відбувається наповнення системи.
Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.
Раніше близько 20:00 окупанти вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури в Холодногірському районі Харкова, що відіграє важливу роль у забезпеченні електропостачання в регіоні. Виникла пожежа в обладнанні об'єкта та в адміністративній будівлі, яка до того ж зазнала сильних руйнувань. Загинули двоє працівників.
Нагадаємо, що вчора ввечері російські ракети вразили об'єкти критичної інфраструктури у низці областей. Щонайменше у п'яти регіонах є проблеми з електропостачанням та водопостачанням. Зокрема, після удару по інфраструктурному об'єкту Харкова у багатьох районах зникли світло та вода.
Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.
Раніше близько 20:00 окупанти вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури в Холодногірському районі Харкова, що відіграє важливу роль у забезпеченні електропостачання в регіоні. Виникла пожежа в обладнанні об'єкта та в адміністративній будівлі, яка до того ж зазнала сильних руйнувань. Загинули двоє працівників.
Нагадаємо, що вчора ввечері російські ракети вразили об'єкти критичної інфраструктури у низці областей. Щонайменше у п'яти регіонах є проблеми з електропостачанням та водопостачанням. Зокрема, після удару по інфраструктурному об'єкту Харкова у багатьох районах зникли світло та вода.
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