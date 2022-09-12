Вночі росіяни обстріляли житловий будинок у Харкові, є жертви

09:57 12 вересня Київ, Україна

Вночі 12 вересня росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, влучили у житловий будинок. Внаслідок ворожих обстрілів щонайменше одна людина загинула, двоє отримали травми.



Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Обстріл житлового будинку в Новобаварському районі. На цей момент відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований", – написав він.

Також Терехов зазначив, що водопостачання у Харкові вночі було відновлено, зараз відбувається наповнення системи.



Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.



Раніше близько 20:00 окупанти вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури в Холодногірському районі Харкова, що відіграє важливу роль у забезпеченні електропостачання в регіоні. Виникла пожежа в обладнанні об'єкта та в адміністративній будівлі, яка до того ж зазнала сильних руйнувань. Загинули двоє працівників.



Нагадаємо, що вчора ввечері російські ракети вразили об'єкти критичної інфраструктури у низці областей. Щонайменше у п'яти регіонах є проблеми з електропостачанням та водопостачанням. Зокрема, після удару по інфраструктурному об'єкту Харкова у багатьох районах зникли світло та вода.