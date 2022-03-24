Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів та фосфорних бомбардувань Луганщині

08:08 24 березня Київ, Україна

Ракетних ударів та фосфорних бомбардувань завдали росіяни Луганщині вночі, четверо людей загинули, двоє з них – діти.

За добу в області пошкоджено або повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



Від обстрілу постраждали жителі Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

"Дуже важка ситуація в Рубіжному, де продовжуються міські бої. За підтвердженою інформацією, у нас четверо загиблих, двоє з яких діти, та шість поранених. У росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння", - йдеться у повідомленні.

Ракетні удари завдані по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація Росії почала скидати фосфорні бомби.. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою.



В цей час знеструмленими залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. Газопостачання відсутнє у 27 населених пунктах.