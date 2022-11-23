Вночі рашисти обстріляли пологове відділення вільнянської лікарні, загинуло немовля
10:00 23 листопада Київ, Україна
У ніч проти 23 листопада у місті Вільнянськ Запорізької області внаслідок ракетного удару російських окупантів на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. Загинуло немовля 2022 року народження, і постраждали двоє лікарів.
Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Двох лікарів дістали з-під завалів. У лікаря-реаніматолога 37% опіків. Поранені отримують допомогу. Маленьке життя, яке могло колись стати великим та щасливим, уже не поверне ніхто. Це не країна-терорист, це країна-вбивця. Це не відповідальність виродка, який запустив цю ракету, це відповідальність кожного росіянина, який підтримує чи не виступає проти режиму божевільного маніяка.
Ми ніколи вас не пробачимо. Світ вас ніколи не пробачить. Ви колись одужаєте від пропаганди, якою вам промили мізки, але буде вже пізно. Життя дітей, яких ви вбили, вже ніхто не поверне”, - наголошує Ляшко.
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