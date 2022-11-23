Вночі рашисти обстріляли пологове відділення вільнянської лікарні, загинуло немовля

10:00 23 листопада Київ, Україна

У ніч проти 23 листопада у місті Вільнянськ Запорізької області внаслідок ракетного удару російських окупантів на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. Загинуло немовля 2022 року народження, і постраждали двоє лікарів.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.