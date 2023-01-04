Вночі рашисти атакували околиці Запоріжжя, влучивши у цивільну інфраструктуру

3 січня о 22:48 російські військові обстріляли околиці Запоріжжя ракетами С-300. Внаслідок атаки на об'єктах цивільної інфраструктури виникла пожежа. За попередніми даними, двоє людей отримали поранення.
Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух та секретар міськради Анатолій Куртєв.
Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух та секретар міськради Анатолій Куртєв.
Вранці 4 січня він повідомив, що стало відомо про ще одну постраждалу людину. Її життю нічого не загрожує, жінка отримала легкі поранення.
На закінчення він закликав мешканців міста зберігати спокій та пильність.
За попередньою інформацією, внаслідок нічного "прильоту" в одному з районів міста пошкоджено вісім багатоповерхових будинків. У них вилетіли вікна та зруйновані балкони.
Крім того, постраждала будівля дитячого садка. Там теж вибиті шибки і частково пошкоджений дах.
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