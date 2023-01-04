Вночі рашисти атакували околиці Запоріжжя, влучивши у цивільну інфраструктуру

10:30 04 січня Київ, Україна





Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух та секретар міськради Анатолій Куртєв. 3 січня о 22:48 російські військові обстріляли околиці Запоріжжя ракетами С-300 . Внаслідок атаки на об'єктах цивільної інфраструктури виникла пожежа. За попередніми даними, двоє людей отримали поранення.Про це повідомили голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух та секретар міськради Анатолій Куртєв.

“Росіяни знову обстріляли околиці Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки на одному з підприємств виникла пожежа. На жаль, є постраждала людина, яка отримала осколкове поранення. Від вибухової хвилі у прилеглих будинках вилетіли вікна”, – написав Куртєв відразу після атаки.

Вранці 4 січня він повідомив, що стало відомо про ще одну постраждалу людину. Її життю нічого не загрожує, жінка отримала легкі поранення.

“Внаслідок прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновано виробничі будівлі та виникла пожежа. Пожежу наші рятувальники вже ефективно ліквідували. Постраждали також поряд розташовані житлові будинки. На місці працюють рятувальні та комунальні служби міста", – додав Старух.

На закінчення він закликав мешканців міста зберігати спокій та пильність.



За попередньою інформацією, внаслідок нічного "прильоту" в одному з районів міста пошкоджено вісім багатоповерхових будинків. У них вилетіли вікна та зруйновані балкони.



Крім того, постраждала будівля дитячого садка. Там теж вибиті шибки і частково пошкоджений дах.