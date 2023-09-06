Вночі пасажирський потяг Одеса-Дніпро зійшов з рейок - Укрзалізниця

За даними статистики, випадки сходження поїздів з рейок не рідкісні. Вранці 4 вересня пресслужба Укрзалізниці повідомила про одну з таких ситуацій. Як йдеться у повідомленні, у зв'язку із позаштатною ситуацією на залізниці на Одещині суттєво затримується поїзд 54 Одеса-Дніпро.
Зазначається, що для пасажирів буде організовано безкоштовний обід у дорозі та необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі.
За даними місцевих Telegram-каналів, уночі пасажирський поїзд Одеса-Дніпро зійшов із рейок у селі Жеребкове Одеської області. Він нібито зачепив останнім вагоном вантажний поїзд, що теж зійшов з рейок.
Постраждалих немає.
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