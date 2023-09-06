Вночі пасажирський потяг Одеса-Дніпро зійшов з рейок - Укрзалізниця

09:58 04 вересня Київ, Україна

За даними статистики, випадки сходження поїздів з рейок не рідкісні. Вранці 4 вересня пресслужба Укрзалізниці повідомила про одну з таких ситуацій. Як йдеться у повідомленні, у зв'язку із позаштатною ситуацією на залізниці на Одещині суттєво затримується поїзд 54 Одеса-Дніпро.

"Залізничники знайшли спосіб відновити рух, безпечний для пасажирів, зараз робимо все для скорочення запізнення. Прибуття у Дніпро очікується у другій половині дня", - наголосили в компанії.

Зазначається, що для пасажирів буде організовано безкоштовний обід у дорозі та необхідні пересадки у Дніпрі для продовження запланованої подорожі.

За даними місцевих Telegram-каналів, уночі пасажирський поїзд Одеса-Дніпро зійшов із рейок у селі Жеребкове Одеської області. Він нібито зачепив останнім вагоном вантажний поїзд, що теж зійшов з рейок.

Постраждалих немає.